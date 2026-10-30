Aarti Pharmalabs: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aarti Pharmalabs präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,88 INR, nach 3,08 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Aarti Pharmalabs im vergangenen Quartal 6,10 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aarti Pharmalabs 4,18 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at