Aarvi Encon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aarvi Encon hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,04 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aarvi Encon ein EPS von 2,85 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,73 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,51 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at