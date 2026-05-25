25.05.2026 06:31:29

Aaswa Trading Exports informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aaswa Trading Exports veröffentlichte am 22.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,14 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,79 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aaswa Trading Exports im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 211,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 340,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 16,45 INR. Im letzten Jahr hatte Aaswa Trading Exports einen Gewinn von 13,78 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Aaswa Trading Exports im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 130,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,06 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 895,47 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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