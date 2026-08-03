Aaswa Trading Exports: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aaswa Trading Exports hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,64 INR je Aktie in den Büchern standen.

Aaswa Trading Exports hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 459,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 234,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at