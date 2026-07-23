23.07.2026 06:31:29

AAVAS Financiers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AAVAS Financiers hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21,60 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 17,59 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 7,09 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,28 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 21,51 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 4,20 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at

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