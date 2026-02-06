AAVAS Financiers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AAVAS Financiers hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 21,48 INR. Im letzten Jahr hatte AAVAS Financiers einen Gewinn von 18,50 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 6,75 Milliarden INR gegenüber 5,98 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 21,33 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,94 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at