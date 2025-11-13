|
13.11.2025 06:31:28
AAVAS Financiers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
AAVAS Financiers äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,71 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 18,69 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 6,67 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,80 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 20,21 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,82 Milliarden INR belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
