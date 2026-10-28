AAVAS Financiers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AAVAS Financiers präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 22,89 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AAVAS Financiers 20,71 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat AAVAS Financiers 7,37 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 22,78 INR je Aktie sowie einen Umsatz 4,33 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at