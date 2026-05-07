AAVAS Financiers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AAVAS Financiers hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,94 INR gegenüber 19,42 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,15 Milliarden INR – ein Plus von 12,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AAVAS Financiers 6,37 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 22,67 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4,31 Milliarden INR gesehen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 82,72 INR beziffert. Im Vorjahr hatte AAVAS Financiers 72,54 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 26,85 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte AAVAS Financiers 24,44 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 83,24 INR und einen Umsatz von 15,82 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at