Aayan Leasing Investment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aayan Leasing Investment hat am 09.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,89 Prozent auf 9,4 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,9 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at