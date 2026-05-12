Aayan Leasing Investment stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aayan Leasing Investment hat am 10.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,55 Prozent auf 9,5 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,7 Millionen KWD gelegen.

Redaktion finanzen.at