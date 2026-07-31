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31.07.2026 06:31:29
Aayan Real Estate gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aayan Real Estate hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal hat Aayan Real Estate 1,5 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,5 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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