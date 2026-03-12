Aayan Real Estate gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Aayan Real Estate hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,5 Millionen KWD, während im Vorjahreszeitraum 1,4 Millionen KWD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,010 KWD. Im Vorjahr wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 KWD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,10 Millionen KWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,69 Millionen KWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at