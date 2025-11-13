Aayan Real Estate zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aayan Real Estate hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,4 Millionen KWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,7 Millionen KWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at