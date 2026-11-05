Aayush Wellness stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aayush Wellness lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,22 INR. Im letzten Jahr hatte Aayush Wellness einen Gewinn von 0,250 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Aayush Wellness 362,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 399,1 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at