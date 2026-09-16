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16.09.2026 06:31:29
AB&Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AB&Company lud am 14.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 37,11 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22,55 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,80 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,96 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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