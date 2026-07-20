PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
|
20.07.2026 16:38:00
Ab 2028: Britische E-Auto-Fahrer zahlen Steuer pro Meile
Um Fahrer von E-Autos angemessen an den Infrastrukturkosten zu beteiligen, wird in Großbritannien künftig eine Gebühr je Meile fällig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!