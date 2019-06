Ab 85 Euro im Monat: Neuer Fiat 500 bei Tchibo - Exklusive Kooperation mit Sixt Neuwagen (FOTO)

Hamburg (ots) -

Der neue Fiat 500 Lounge MY 2020 für eine unschlagbare Rate ohne Anzahlung: Drei Farben, drei Laufzeiten und zwei Laufleistungen stehen zur Auswahl. Alle Varianten sind zu besonderen Tchibo Vorteilskonditionen vom 25. Juni bis zum 12. August exklusiv unter tchibo.de bestellbar - solange der Vorrat reicht. Ausgeliefert werden die Fahrzeuge über teilnehmende Fiat Händler im gesamten Bundesgebiet.

Einen Espresso und ein Auto, bitte: Tchibo bietet den Fiat 500 der neuesten Generation MY 2020 zum unschlagbaren Leasing-Preis ab 85 Euro im Monat an. Die Leasinglaufzeit beträgt dabei 48 Monate, die Laufleistung 10.000 Kilometer pro Jahr. Die gehobene Ausstattungslinie "Lounge" und das City Paket mit Licht-, Regen- und Parksensoren sind bereits inkludiert. Günstiger geht Autofahren fast nicht! Tchibo kooperiert dabei erstmalig mit den Leasing-Experten von Sixt Neuwagen und mit Fiat. Der italienische Kleinwagen kommt ohne Anzahlung zum Kunden. Es fallen lediglich einmalige Überführungskosten in Höhe von 399 Euro an.

Kunden können sich zwischen einer Laufleistung von 10.000 oder 15.000 Kilometern und zwischen einer Laufzeit von 24, 36 oder 48 Monaten entscheiden. Bei 15.000 Kilometern im Jahr und vier Jahren Laufzeit beträgt die Monatsrate beispielsweise 105 Euro. Wer eine kürzere Laufzeit, oder geringere Laufleistung wählt, zahlt einen geringen Aufschlag.

Wer seinen Neuwagen auch versichern und die Inspektionskosten in die monatliche Rate einbeziehen möchte, dem bieten Tchibo und Sixt Neuwagen auf Wunsch attraktive und günstige Versicherungs- sowie Wartungs- und Verschleißpakete.

Seit zwölf Jahren flitzt der Fiat 500, Nachfolger des legendären Cinquecento von 1957, durch unsere Städte. Die neueste Generation wurde gerade erst vorgestellt. Tchibo Kunden gehören zu den ersten, die ihn nun als MY 2020 fahren können.

Bei den Farben können Kunden wählen zwischen Gelato Weiß, Lattementa Grün und Opera Bordeaux Metallic. Der Innenraum ist dazu in Elfenbein/Grau beim grünen Fahrzeug bzw. Schwarz/Grau bei den anderen beiden Lackierungen gehalten. Teile des Armaturenträgers sind jeweils in Wagenfarbe lackiert. Den Designklassiker ziert ein Chrom Paket, und er rollt auf 15-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Doppelspeichen zum Tchibo Kunden.

Auf dem neuesten Stand der Technik ist das Uconnect-Entertainmentsystem: An Bord ist ein Radio samt hochauflösendem 7-Zoll-Touchdisplay (17,8 cm) inklusive Smartphone-Integration (Apple Car Play, Android Auto). Es bietet eine Bluetooth-gesteuerte Freisprechanlage, Audiostreaming, USB-Anschluss für externe Musikspeicher und Bedientasten am Lederlenkrad.

Auch fahrtechnisch ist der neue Fiat 500 auf der Höhe der Zeit: Tempomat, Regen- und Lichtsensoren, Parksensoren hinten, Zentralverriegelung, Klimaanlage - es fehlt an nichts. Ergänzt wird alles um eine Servolenkung mit City-Funktion, die das Rangieren in der Stadt erleichtert. Unter der runden Motorhaube werkelt ein sparsamer 69-PS-Motor mit 5-Gang-Schaltgetriebe. Der Verbrauch? Eher Espresso-Menge als Milchkaffee: 5,5 Liter Benzin auf 100 Kilometer.

Um den digitalen Bestellprozess und die Betreuung der Tchibo Kunden über die gesamte Laufzeit kümmern sich die Experten von Sixt Neuwagen. Die Auslieferung der Fahrzeuge erfolgt über das bundesweite Fiat-Händlernetz. So können sich Kunden einen teilnehmenden Händler in ihrer Nähe aussuchen, das Fahrzeug dort entgegennehmen und gleich eine Einweisung in die vielfältigen Funktionalitäten ihres neuen Autos erhalten.

Das attraktive Angebot gibt es ab 25. Juni 2019 unter www.tchibo.de/sixt-neuwagen. Es ist zeitlich begrenzt bis zum 12. August und gilt solange der Vorrat reicht. Die ersten Fahrzeuge werden bereits im August ausgeliefert.

Tchibo ist ein Handelsunternehmen, das seine Kunden gern mit einzigartigen Angeboten überrascht. Auch typisch für den Lifestyle Konzern: Durch das Angebot von Themenwelten werden nicht nur Produkte verkauft, sondern ein Lebensgefühl vermittelt. Und das jede Woche neu. So ergänzt der neue Fiat 500 die italienischen Wochenwelt "La Dolce Vita" mit italienisch inspirierter Mode, Pasta-Zubehör, Pizza-Ofen und original italienischem Espresso-Kocher, die ab dem 25. Juni online unter www.tchibo.de und ab dem 2. Juli in den Filialen angeboten wird.

Über Tchibo:

Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In acht Ländern betreibt Tchibo mehr als 1.000 Filialen, über 21.200 Depots im Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über dieses Multichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee und den Einzelportionssystemen Cafissimo und Qbo die wöchentlich wechselnden Non Food Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oder Mobilfunk, an. Tchibo erzielte 2017 mit international rund 12.100 Mitarbeitern 3,2 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo ist Röstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Tschechien und Ungarn und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa. Für seine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburg gegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit dem Preis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013 mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU. 2016 wurde Tchibo als nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.

Über Sixt Neuwagen:

Sixt Neuwagen ist Marktführer beim digitalen Neuwagen-Shopping und Vorreiter bei maßgeschneiderten Lösungen längerfristiger Mobilität. Per Ende 2018 waren über 44.000 Leasingverträge mit Privat- und Gewerbekunden aktiv.

