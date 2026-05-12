Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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12.05.2026 11:18:44

Ab dem Sommer: Lufthansa will bei italienischer Ita die Mehrheit übernehmen

Seit Anfang vergangenen Jahres hält die Lufthansa bereits mehr als 40 Prozent an der italienischen Fluggesellschaft Ita. Jetzt will der Vorstand des deutschen Konzerns den nächsten Schritt gehen. Doch bis zur vollständigen Übernahme fehlt noch eine Genehmigung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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