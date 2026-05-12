Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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12.05.2026 11:18:44
Ab dem Sommer: Lufthansa will bei italienischer Ita die Mehrheit übernehmen
Seit Anfang vergangenen Jahres hält die Lufthansa bereits mehr als 40 Prozent an der italienischen Fluggesellschaft Ita. Jetzt will der Vorstand des deutschen Konzerns den nächsten Schritt gehen. Doch bis zur vollständigen Übernahme fehlt noch eine Genehmigung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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