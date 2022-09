AB Foods-Aktie in Rot: Primark-Mutter AB Foods erwartet Gewinnrückgang

Hohe Energiepreise und ungünstige Wechselkurse stimmen den Mischkonzern Associated British Foods (AB Foods) das kommende Geschäftsjahr vorsichtig.

Auf Konzernebene dürften der bereinigte operative Gewinn und das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) unter dem Niveau des aktuellen Jahres liegen, teilte die Primark -Mutter am Donnerstag in London mit. Das aktuelle Geschäftsjahr endet für AB Foods für am 17. September.

Die operative Marge der Discount-Bekleidungtochter Primark dürfte dann im kommenden Jahr unter dem erwarteten Wert für das laufende zweite Geschäftshalbjahr von 8 Prozent liegen. So hätten die Kunden infolge der hohen Inflation weniger Geld für solche Einkäufe zur Verfügung. Optimistischer zeigte sich der Vorstand für den Nahrungsmittelbereich, in dem das Ergebnis über dem des noch laufenden Geschäftsjahres liegen dürfte.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet AB Foods mit einem höheren Konzernumsatz als noch im Jahr zuvor. Dabei könnte das Einzelhandelsgeschäft rund 7,7 Milliarden britische Pfund (8,9 Mrd Euro) erlösen, was bei konstanten Wechselkursen ein Plus von 40 Prozent wäre. Dabei profitierte der Konzern vom Ende vieler Corona-Auflagen und einem sich normalisierenden Kundenverhalten. Das operative Ergebnis auf Konzernebene dürfte signifikant über dem Vorjahreswert liegen.

In London stürzt die AB Foods-Akte zeitweise um 7,25 Prozent auf 13,52 Pfund ab.

