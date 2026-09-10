Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Erwartungen gesenkt
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10.09.2026 11:40:40
AB Foods-Aktie tiefrot: Druck auf Zucker-Geschäft und Modekette Primark
Die Aktie von AB Foods verlor in London zuletzt 11,46 Prozent auf 17,89 Pfund. Damit rutschte sie auf das Niveau von Mitte Mai ab. Seit Jahresbeginn steht inzwischen ein Kursverlust von rund 15 Prozent zu Buche.
In dem am Wochenende endenden Geschäftsjahr dürfte der bereinigte operative Verlust im Zucker-Geschäft von AB Foods nun am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 25 bis 60 Millionen britischen Pfund (29 bis 70 Mio Euro) liegen. Im Lebensmittelbereich liegt das bereinigte operative Ergebnis der Mitteilung zufolge etwas unter den bisherigen Erwartungen. Als Grund nannte das Management auch den sehr warmen Sommer. Die Europäer hätten in dieser Zeit weniger heißen Tee getrunken. Zu AB Foods gehört etwa die Tee-Marke Twinings.
Das vollständige Zahlenwerk will AB Foods am 3. November vorstellen.
/lew/stw/stk
LONDON (dpa-AFX)
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