Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Schwaches Zuckergeschäft
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03.11.2026 10:48:39
AB Foods-Aktie unter Druck: Enttäuschung über Primark-Prognose löst Verkäufe aus
Für sein Primark-Geschäft erwartet Associated British Foods im Geschäftsjahr 2026/27 eine bereinigte operative Gewinnmarge von etwa 10 Prozent und damit leicht unter dem Wert des am 12. September beendeten Geschäftsjahres. Einer der Gründe dafür ist auch, dass die Briten in Maßnahmen investieren wollen, um das Umsatzwachstum wieder anzukurbeln und Primark so wieder auf Spur zu bringen, bevor der Einzelhändler im Dezember 2027 ausgegliedert werden soll. Primark kämpft seit Längerem nicht nur mit der gedämpften Konsumlaune europäischer Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern steht auch im intensiven Wettbewerb mit Shein, dem Konkurrenten aus Singapur, der hauptsächlich online aktiv ist.
Auf Konzernebene stagnierte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr nahezu bei rund 19,6 Milliarden Pfund (23,4 Mrd Euro). Das bereinigte operative Ergebnis ging um 13 Prozent auf 1,5 Milliarden Pfund zurück. Unter dem Strich sank der Gewinn um 9 Prozent auf 930 Millionen Pfund.
Für Konzernchef Weston spiegeln die Ergebnisse ein schwieriges Geschäftsumfeld und makroökonomische Gegenwinde wider. "Wir haben uns auf das konzentriert, was wir beeinflussen können, und gezielte Maßnahmen ergriffen, um die Leistung zu steigern", sagte er laut Mitteilung.
/lew/men/mis
LONDON (dpa-AFX)
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