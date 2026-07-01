Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Kaufzurückhaltung
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01.07.2026 13:15:00
AB Foods-Aktie unter Druck: Primark schwächelt deutlich
Die vor der Abspaltung stehende Billigmodenkette Primark hat im dritten Quartal Umsatzrückgänge verzeichnet. So sanken die Erlöse auf vergleichbarer Fläche in den drei Monaten per 20. Juni um 2,2 Prozent, wie der Mutterkonzern Associated British Foods am Mittwoch mitteilte. Primark habe dabei das schwierige Konsumumfeld zu spüren bekommen. Der britische Mischkonzern, der auch in den Bereichen Zucker, Landwirtschaft und Lebensmittelzutaten tätig ist, hatte im April angekündigt, Primark nach mehr als drei Jahrzehnten auszugliedern.
AB Foods rechnet zudem weiteren Angaben zufolge mit einer weiteren Verschlechterung im Zuckergeschäft, nachdem der Konflikt im Nahen Osten zu einem Anstieg der Energiepreise geführt hat. Die Aktie verliert in London zeitweise 3,00 Prozent auf 19,26 GBP.
LONDON (dpa-AFX)
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Bildquelle: Angelina Dimitrova / Shutterstock.com
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