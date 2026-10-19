AB Igrene legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AB Igrene hat am 16.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,050 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte AB Igrene ein Ergebnis je Aktie von -0,070 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.at