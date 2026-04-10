AB Igrene: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AB Igrene hat am 08.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at