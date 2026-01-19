AB Igrene stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AB Igrene lud am 16.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at