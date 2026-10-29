AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
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29.10.2026 17:00:14
AB InBev: 22% EPS Growth as China Slides: Rapid Earnings Reaction
AB InBev's (NYSE: BUD) third-quarter earnings got a lift from premium beers and a lighter interest bill. But the brewer's operating performance wasn't quite as strong as its 22% increase in underlying earnings per share might suggest.
Underlying EPS reached $1.21, while reported basic EPS came in at $0.81. Normalized EBITDA grew a more modest 3.9% organically, and margins narrowed as marketing spending and commodity costs rose.
AB InBev brought in more revenue without selling much more beer. Total volumes rose 0.4% organically, while beer volumes slipped 0.1%. Revenue per hectoliter increased 4.2%, supported by pricing strategies and a shift toward premium beers and Beyond Beer products.
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