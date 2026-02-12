Anheuser-Busch InBev Aktie

Anheuser-Busch InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590932 / ISIN: BE0003793107

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sinkende Kosten 12.02.2026 16:03:00

AB InBev-Aktie im Plus: Operatives Ergebnis zieht mehr als erwartet an

AB InBev-Aktie im Plus: Operatives Ergebnis zieht mehr als erwartet an

Der Bierbrauer AB InBev hat im vergangenen Jahr dank sinkender Kosten trotz eines leichten Umsatzrückgangs operativ etwas mehr verdient.

Der Bierbrauer AB InBev hat seinen Gewinn 2025 trotz rückläufiger Nachfrage gesteigert. Zwar ging der Bierabsatz auf vergleichbarer Basis um 2,6 Prozent zurück, wie der Hersteller von Beck's, Budweiser und Corona am Donnerstag im belgischen Leuven mitteilte. Doch der Überschuss wuchs um 17 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar (5,7 Mrd Euro). Während der Bierabsatz in China, Nordamerika und Europa zurückging, verkaufte der Konzern mehr in Südafrika und Mittelamerika. An der Börse kam dies gut an.

Die AB InBev-Aktie notiert in Brüssel zeitweise 4,66 Prozent höher bei 67,88 Euro.

Zugleich wurde sie so teuer gehandelt wie seit 2000 nicht mehr. Branchenexperte James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC fand die Jahreszahlen nicht so schlecht wie erwartet.

Dabei war der Umsatz des Konzerns im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 59,3 Milliarden Dollar gesunken. Auf vergleichbarer Basis wuchs er aber um zwei Prozent. Dass der Gewinn dennoch stieg, verdankte AB InBev verringerten Betriebskosten. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um gut ein Prozent auf 21,2 Milliarden Dollar. Bei stabilen Währungskursen hätte das Plus bei knapp fünf Prozent gelegen.

Damit schnitt AB InBev besser ab, als von Bloomberg erfasste Experten im Schnitt erwartet hatten. Die Aktionäre sollen eine Schlussdividende von 1 Euro je Aktie erhalten, so dass sich die Gesamtdividende für 2025 auf 1,15 Euro beläuft.

Besonders stark brach der Bierabsatz in China ein: Hier setzte AB InBev fast neun Prozent weniger ab als 2024. Dennoch berichtete das Unternehmen von Anzeichen einer Stabilisierung. Die gesamte Branche habe in dem Land Rückgänge im niedrigen zweistelligen Prozentbereich verbucht, doch AB InBev sei dort hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben. Im vierten Quartal habe das Unternehmen jedoch keine Marktanteile mehr verloren, schätzt das Management. Dies sei auch der Marke Budweiser zu verdanken.

Auch in anderen Märkten trafen die Biere des Konzerns auf weniger Interesse als zuvor: In Nord- und Südamerika belief sich der Absatzrückgang auf fast vier Prozent, während der Konzern in Mittelamerika etwas mehr verkaufte als im Vorjahr. In Europa sank der Absatz um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz.

Trotz der rückläufigen Nachfrage glaubt Konzernchef Michel Doukeris weiter an dieses Segment, das den Löwenanteil des Geschäfts von AB InBev ausmacht. Im laufenden Jahr will der Manager den operativen Gewinn weiter nach oben treiben: So soll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um vier bis acht Prozent wachsen, wie es sich Doukeris auch mittelfristig vorgenommen hat.

/zb/niw/mis

LEUVEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

AB InBev-Aktie leichter: Gewinn schwächelt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe
AB InBev-Aktie fällt: AB InBev investiert Milliarden in Rückkauf von Anteilen an US-Dosenwerken
AB InBev-Aktie niedriger: Edeka und Beck`s-Brauer beenden Preisstreit

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Anheuser-Busch InBev S.A.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Analysen
13.02.26 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
13.02.26 AB InBev Buy UBS AG
13.02.26 AB InBev Overweight Barclays Capital
12.02.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,66 0,48% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:23 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen