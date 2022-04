AB InBev-Aktie: Russland-Verkauf zieht Milliarden-Abschreibung nach sich

Der Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev wird in Folge des Verkaufs seines Russlandgeschäfts eine Milliardenabschreibung vornehmen müssen.

Die Belastung für den Verkauf des Anteils an der AB InBev Efes bezifferte der Konzern am Freitag auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Aktuell liefen Verhandlungen über die Veräußerung des Anteils an dem russischen Gemeinschaftsunternehmen mit dem türkischen Parnter Anadolu Efes.

AB InBev werde auch beantragen, die Lizenz für die Produktion und den Verkauf von Bud in Russland auszusetzen.

Von Kyle Morris

BARCELONA (Dow Jones)