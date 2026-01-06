AB InBev Aktie

AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

06.01.2026 08:19:38

AB Inbev kauft Minderheitsbeteiligung an US-Metallbehälterwerken zurück

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Bierbrauer AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) kauft eine 49,9-prozentige Minderheitsbeteiligung an seinen Dosenwerken in den USA zurück. Verkäufer ist ein Konsortium institutioneller Investoren unter Führung der Beteiligungsgesellschaft Apollo. Der Kaufpreis beträgt rund 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,6 Milliarden Euro), wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Dienstag in Brüssel mitteilte. Finanziert wird der Rückkauf durch vorhandene Barmittel. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden und gleich im ersten Jahr einen Gewinnbeitrag liefern. Insgesamt umfassen die amerikanischen Dosen-Werke den Angaben zufolge sieben Fabriken in sechs Bundesstaaten./err/mis/zb

06.01.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
06.01.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 AB InBev Overweight Barclays Capital
09.12.25 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 54,46 0,93% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

