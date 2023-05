AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) hat am 04.05.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,650 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,21 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,24 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,588 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 14,07 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at