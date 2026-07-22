AB International Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AB International Group äußerte sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Umsatzseitig standen 1,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 18,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AB International Group 1,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at