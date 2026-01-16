AB International Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AB International Group hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat AB International Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 141,27 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at