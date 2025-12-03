|
03.12.2025 06:31:29
AB International Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
AB International Group hat sich am 01.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal hat AB International Group 2,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 6,37 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,30 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
