Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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17.06.2026 17:23:00

Ab Raspberry-Pi-Format: Einplatinencomputer mit Intel Core 300 „Wildcat Lake“

Die taiwanische Firma Aaeon kündigt x86-Einplatinencomputer mit Intels jüngstem Billigprozessor an, einige mit kreditkartengroße Platinen wie der Raspi.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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14:26 Intel Market-Perform Bernstein Research
01.06.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
04.05.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
24.04.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
24.04.26 Intel Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Intel Corp. 105,36 4,01% Intel Corp.
Raspberry PI Holdings plc Registered Shs 9,68 2,33% Raspberry PI Holdings plc Registered Shs