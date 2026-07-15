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15.07.2026 06:31:29
AB Sagax (A) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AB Sagax (A) gab am 13.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,61 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat AB Sagax (A) im vergangenen Quartal 1,38 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AB Sagax (A) 1,32 Milliarden SEK umsetzen können.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 3,01 SEK je Aktie sowie einen Umsatz 1,38 Milliarden SEK prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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