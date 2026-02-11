|
AB Sagax (A) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AB Sagax (A) hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,87 SEK, nach 2,15 SEK im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 1,40 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,32 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 8,71 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten 11,31 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 5,40 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte AB Sagax (A) 5,06 Milliarden SEK umgesetzt.
