AB Sagax (B) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AB Sagax (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,87 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,15 SEK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AB Sagax (B) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,40 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,32 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,71 SEK. Im Vorjahr waren 11,31 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 5,40 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 5,06 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at