AB Sagax (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AB Sagax (B) hat am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,61 SEK. Im Vorjahresviertel hatte AB Sagax (B) 1,22 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AB Sagax (B) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,38 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,32 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 3,01 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,38 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at