AB Sagax (B) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AB Sagax (B) ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AB Sagax (B) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,46 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,73 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,37 Milliarden SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,09 SEK sowie einen Umsatz von 1,37 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at