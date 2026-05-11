AB Sagax (B) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AB Sagax (B) hat am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,88 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,89 SEK je Aktie vermeldet.

AB Sagax (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,31 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,97 SEK sowie einen Umsatz von 1,37 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at