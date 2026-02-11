|
AB Sagax (D) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
AB Sagax (D) hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,87 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,500 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,40 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 1,32 Milliarden SEK ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,71 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte AB Sagax (D) ein EPS von 2,00 SEK je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 5,40 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 6,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,06 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
