AB Sagax (D) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AB Sagax (D) hat am 13.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,50 SEK. Im Vorjahresquartal hatte AB Sagax (D) ebenfalls ein EPS von 0,500 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,69 Prozent auf 1,38 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,32 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at