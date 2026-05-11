AB Sagax (D) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AB Sagax (D) hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem EPS von 0,50 SEK lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AB Sagax (D) mit 0,500 SEK je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz lag bei 1,35 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,31 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at