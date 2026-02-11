AB Sagax Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AB Sagax Un hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 148,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 122,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,890 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 550,80 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 478,87 Millionen USD im Vorjahr.

