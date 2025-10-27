AB Sagax Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

AB Sagax Un hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,450 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 144,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AB Sagax Un einen Umsatz von 128,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at