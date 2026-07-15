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15.07.2026 06:31:29
AB Sagax Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
AB Sagax Un hat am 13.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 147,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 136,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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