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28.08.2026 06:31:29
AB Spolka Akcyjna: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
AB Spolka Akcyjna hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,57 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,19 PLN je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat AB Spolka Akcyjna 4,58 Milliarden PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,18 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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