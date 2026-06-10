AB Spolka Akcyjna hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AB Spolka Akcyjna hat am 08.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,61 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,24 PLN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat AB Spolka Akcyjna im vergangenen Quartal 3,51 Milliarden PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AB Spolka Akcyjna 3,15 Milliarden PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at