AB Spolka Akcyjna stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AB Spolka Akcyjna hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,45 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,56 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,45 Milliarden PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,43 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

AB Spolka Akcyjna hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 11,01 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 11,03 PLN je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 14,93 Milliarden PLN, während im Vorjahr 14,66 Milliarden PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at